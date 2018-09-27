AÖF kayıt yenileme işlemleri 2018 - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Binlerce öğrencinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme işlemleri bugünün en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olarak eğitim hayatlarına devam etmek isteyen bireyler, AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtını merak ediyor. AÖF'ün akademik takviminin geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından kayıt yenileme tarihleri de netleşti. AÖF kayıt yenileme tarihleri bugün itibari ile başladı ve adaylar gerekli işlemleri sağladığı taktirde öğrencilik hayatlarını sürdürebilecek. Peki, bu süreçte AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Harç ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında merak edilen o detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 25 Eylül 2018 Salı günü başlayıp 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.

AÖF konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"2018-2019 Ö��retim Yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde birçok bölümün ders programı yenilendi. 17 lisans ve 12 önlisansın programlarında 353 ders intibakı yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapılmıştır.

Bu değişikliklerle yapılan ders intibaklarının bilgi işlem ortamında teknik işlemlerinin devam etmesi nedeniyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri https://aof.anadolu.edu.tr adresinin Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme bölümünden 25 Eylül 2018 Salı günü başlayacaktır."

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi ile başlayacak olan kayıt yenileme süreci, ücret ödeme, otomasyon kaydını kontrol etme ve ekampüs üzerinden ders kitaplarına erişme şeklinde 4 adımda ilerleyecek.

Kayıt yenileme süreci, 25 Eylül-5 Ekim tarih aralığında tamamlanacak.

AÖF HARÇ ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden

biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online

ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

DERS KİTAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK?

Öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludurlar. E-Kampüs ortamında sunulan diğer ders malzemeleri (Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Ünite Özet Videoları, Yaprak Test, HTML5, ePUB, Mobi vb.) öğrenmeye yardımcı içeriklerdir. ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden erişilebilir.

Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında bölümünün Sınav Sorumluluk Üniteleri sayfasında yayımlanmaktadır