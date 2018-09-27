Arakanlılar için Müge Anlı Mahallesi kuruldu

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Müge Anlı
, geçen yıl Türk Kızılayı ile el ele vererek Myanmar
'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için iyilik hareketi başlatmıştı. Anlı, atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert
programında Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı konuk ederek, toprakta yatmak zorunda bırakılan çocukların sıcak bir yuvaya kavuşturulması için izleyicilerinden destek istemişti. Müge Anlı, "Siftahı bizden, bereketi Allah'tan" diyerek Arakanlılar için ilk ev bağışını da kendisi yapmıştı. 6 GÜNDE REKOR BAĞIŞ
6 gün gibi kısa bir süre içinde bu seferberlik hareketine 3 milyon 194 bin 486 Türk Lirası bağış yapıldı. Bu bağışlarla 6 bin 529 kilometre ötede Bangladeş'te 492 konutluk "Müge Anlı ve Dostları Mahallesi" kuruldu. Bu mahalle sayesinde zor şartlarda yaşamını sürdüren yüzlerce Arakanlı ailenin yüzü güldü.