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Arakanlılar için Mahallesi kuruldu

atv’de yayımlanan ile programında topalnan yardımlarla Bangladeş’te, ’daki zulümden kaçan Arakanlılara 492 ev yapıldı

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Arakanlılar için Müge Anlı Mahallesi kuruldu
Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan , geçen yıl Türk Kızılayı ile el ele vererek 'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için iyilik hareketi başlatmıştı. Anlı, atv'de yayımlanan Müge Anlı ile programında Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı konuk ederek, toprakta yatmak zorunda bırakılan çocukların sıcak bir yuvaya kavuşturulması için izleyicilerinden destek istemişti. Müge Anlı, "Siftahı bizden, bereketi Allah'tan" diyerek Arakanlılar için ilk ev bağışını da kendisi yapmıştı.

6 GÜNDE REKOR BAĞIŞ
6 gün gibi kısa bir süre içinde bu seferberlik hareketine 3 milyon 194 bin 486 Türk Lirası bağış yapıldı. Bu bağışlarla 6 bin 529 kilometre ötede Bangladeş'te 492 konutluk "Müge Anlı ve Dostları Mahallesi" kuruldu. Bu mahalle sayesinde zor şartlarda yaşamını sürdüren yüzlerce Arakanlı ailenin yüzü güldü.
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