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ATM’den para çekerken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 15:27

- ATM'den para çekerken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

(Fotoğraflı)

'un Bafra ilçesinde ATM'den para çektiği sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.
Olay, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Gür (39), ATM'den para çektikten sonra 55 AAZ 267 plakalı otomobiline binerken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Alnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gür, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan Gür'ün yengesi Döndü Sarı, gözlerinin önünde meydana gelen olay sonrası sinir krizleri geçirdi. Sinir krizi geçiren kadın, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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ATM’den para çekerken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
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