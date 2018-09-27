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Belediye önlem almadı yol çöktü

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokak, güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Mahalle sakini Muhammet Küçükbirinci, çöken yolla ilgili daha önce 'ni aradıklarını ancak çözüm bulamadıkları söyledi. Küçükbirinci, "Çok şükür can kaybımız yok. Buraya daha önce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt döküldü. Üstüne bir daha asfalt döküldü ve bu sefer yol şişmeye başladı. İlgilenen olmadı. Sonuç bu oldu" diye konuştu.
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Belediye önlem almadı yol çöktü
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