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Çarptıkları ayıya beddua etti: Allah kahretsin seni, arabam mahvoldu

'nun Devrekani ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bozayı öldü. Ayının başına gelen bir kadın, "Allah kahretsin seni emi. Arabam mahvoldu" diyerek beddua etti. Çevrede toplananlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, bir kişi ayıya tekme attı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 14:31
Çarptıkları ayıya beddua etti: Allah kahretsin seni, arabam mahvoldu

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-765 Karayolu Sarıyonca köyü mevkisinde meydana geldi. Mülayim Çoban yönetimindeki 34 FF 1193 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan bozayıya çarptı. Kazada bozayı öldü, araçta hasar meydana geldi.

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Çarptıkları ayıya beddua etti: Allah kahretsin seni, arabam mahvoldu
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