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Defalarca bıçaklanan genç kız ağır yaralandı

’da 24 yaşındaki genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 06:51 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 06:52
Defalarca bıçaklanan genç kız ağır yaralandı
Olay, saat 04.30 sıralarında Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Toki Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev içerisinde kimliği öğrenilmeyen bir kişi tarafından sırtından, kollarından ve göğüs kısmından defalarca bıçaklanan Canan Canpolat (24) ağır yaralandı. Canpolat ev içerisinde bıçaklanırken, E.A. isimli bir kişi ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşı kadını Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. Ameliyata alınan Canpolat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Canpolat'ı hastaneye getiren E.A. ve yanında arkadaşını olayın baş şüphelisi olarak gözaltına aldı. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.
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Defalarca bıçaklanan genç kız ağır yaralandı
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