Dört şehirde yangın korkuttu

BODRUM, Çorum
, Tokat
ve Muğla
'da çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Bodrum'da İslamhaneleri mahallesinde makilik alanda çıkan yangında 30 hektar alan tamamen yandı. 10 metreyi aşan alevler gece boyu süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alındı. Çorum çıkan yangında 2 ev 1 amber, samanlık ve 10 ton buğday yandı. Tokat'ta ise Erba ilçesinde Mehmet Demir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında iki katlı bir ev ve evin üst katına kurutmak için asılan 1 ton tütün tamamen yandı. Muğla Yatağan ilçesinde de İsmail Genek'e ait evde tüpten sızan gaz yangına neden oldu. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Erol TAŞKAN-Mihraban KOÇAKER-Zeki ÖZKESKİN/
SABAH