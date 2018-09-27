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İki grup çatıştı ortalık savaş alanına döndü

’nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan baltalı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 21:33
İki grup çatıştı ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, 'nde henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa süre sonra her iki tarafın akrabalarının da karıştığı baltalı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. ile çok sayıda yunus ve asayiş polislerinin müdahale ettiği kavgada, Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm D. adlı kardeşler yaralandı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesikaldırılanlan yaralılardan Mahmut D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayın daha da büyümemesi için hastane çevresi ile olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Oğlunun ölüm haberini alarak hastaneye koşan ismi öğrenilemeyen anne ise feryat ederek, gözyaşlarına boğuldu.

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İki grup çatıştı ortalık savaş alanına döndü
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