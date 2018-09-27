Kadınlar erkeklerden 5.5 yıl fazla yaşıyor

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, 78 yıl olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
), 2015- 2017 yılı hayat verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 75.3 ve kadınlarda 80.8 yıl oldu. Türkiye'de genel olarak kadınlar erkeklerden 5.5 yıl daha uzun süre yaşıyor. Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30.5 yıl olarak belirlendi. Doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80.7 yıl ile Tunceli
olarak kayıtlara geçerken, bu ili 80.3 yıl ile Muğla
ve 80 yıl ile Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresi en düşük il ise 76.1 yıl ile Kilis
oldu.