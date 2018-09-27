Komşu cinayetine ömür boyu hapis

Bakırköy ilçesinin Osmaniye Mahallesi'nde 12 yıldır Ertem Karaman (36) ile yaşayan Nezahat Durur (50), geçen yıl 26 Kasım'da sabah saatlerinde üst komşusu Abdullah Kocamanoğlu'nu (54) uyararak tuvaletlerine üst kattan su aktığını söyledi. İddialara göre "Yaptırırım" diyerek Nezahat Durur'u evine gönderen Abdullah Kocamanoğlu bir süre sonra aşağı inerek komşularının tuvaletini inceledi. Tartışmaya dönen konuşmada iddiaya göre Kocamanoğlu, belindeki silahı çıkardı ve Ertem Karaman'a "Seni vururum" dedi. Nezahat Durur, üst komşusuna silahı cebine sokmasını ve bir kaza yaşanabileceğini söylemesi üzerine gerginlik daha da arttı. Abdullah Kocamanoğlu, alt komşusu Ertem Karaman'ı başından vurarak öldürdü. Kocamanoğlu, daha sonra silahı kadına doğrultarak 'Polise gidersen seni öldürürüm' diye tehdit etti ve olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin sahte kimlikle daireyi kiraladığı tespit edilerek gerçek kimliğine ulaşıldı. Aynı gün Bakırköy'de sahte ehliyet ve tabancasıyla yakalanan Kocamanoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞAKA GİBİ SAVUNMA



Hakkında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve tehdit suçlarından dava açılan Abdullah Kocamanoğlu, Bakırköy 11'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, cinayet suçundan arandığı için Osmaniye'de ev tuttuğunu, olay günü alkol aldığını, alt komşusu kadının gecenin bir yarısı kapısını çalıp evlerine su aktığını söylemesi üzerine içeri girip banyoya kendisinin bakabileceğini söylediğini, kapıyı açık bırakıp odaya geçtiğini, o sırada Ertem Karaman'ın gelip kız arkadaşına orada ne yaptığını sorduğunu, daha sonra aşağı indiklerini anlattı. Kocamanoğlu ifadesinin devamında alt komşusunun bir süre sonra gelip kendisini evlerine davet ettiğini, onların da evde alkol almakta olduklarını ve alkol almaya birlikte devam ettiklerini ileri sürdü.



ÖLDÜRDÜ, HATIRLAMADI



Kocamanoğlu olay anını şöyle anlattı: "Kaç duble içtiğimi bilmiyorum. Maktul 'Biz Osmaniye çocuğuyuz' diye bir laf söyledi. Ondan sonra zaten bende film kopmuş, ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyorum. Evden çıkmışım sonra geri dönerken beni durduran polislere silahımı verdim. Ben maktule ateş ettiğimi olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Benim bunda ekmek davam yok, kan davam yok, namus davam yok. Nedir bilemiyorum. Öldürüp öldürmediğimi daha bilmiyorum. Durduk yerde neden öldüreyim."

"KADIN KENDİSİNE BİR KURBAN ARIYORDU"



Tutuklu sanık Abdullah Kocamanoğlu, Nezahat Durur'un olaydan birkaç hafta sonra evlendiğini, olay gecesi kendisine ev votkası diye ikram ettiği içkiyi içtikten sonra bir şey hatırlamadığını, durumun şüpheli olduğunu, kadının kendisine bir kurban aradığını ve kurban olarak kendisini seçtiğini beyan etti.

Mahkeme, sanığı, Ertem Karaman'ı öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa Nezahat Durur'u tehdit ettiği gerekçesiyle 3 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl, ruhsatsız silah taşıma suçundan da 2 yıl hapse mahkum etti.