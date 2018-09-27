Pompalı tüfekli saldırgan kıskıvrak yakalandı

Olay, Yayla Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre olay şöyle gerçekleşti. PTT şubesine motosikletiyle gelen ve başında kask bulunan bir erkek şahıs içeri girerek elindeki pompalı tüfeği görevlilere doğrulttu. Şüpheli şahıs, kasada bulunan bir miktar parayı görevlilerden silah zoruyla alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞEN ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI



İhbar üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin eşkali üzerinde çevrede araştırma başlattı. Kısa sürede olayın şüphelisi olduğu düşünülen şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıs polisle girdiği kovalamaca sonucunda motosikletten düşürülerek kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve parayla birlikte gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Sultangazi Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



SOYGUN ANI KAMERADA



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahıs başında kask ve elinde pompalı tüfekle PTT şubesine giriyor. Silah zoruyla kasadaki paraları görevlilerden alarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.