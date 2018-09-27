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sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto 26 Eylül çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama!

Milyonlarca vatandaşın beklediği sonuçları dün akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. 26 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 811.148,91 TL devretti. 26 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen 1152. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar neler oldu? Haberimizin içinden MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi de yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 09:33
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto 26 Eylül çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama!

Her zaman olduğu gibi İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 811.148,91 TL devretti.

26 Eylül 2018 Sayısal Loto bilet sorgulama / burada.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 26 EYLÜL

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 811 bin 148 lira 91 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 152'nci hafta çekilişinde 5 bilen 47 kişi 7 bin 267 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 825 kişi 91 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 56 bin 165 kişi 12 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 323 bin 449 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 848 bin 367 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 474 bin 355 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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