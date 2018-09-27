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Tatil cennetinde korkunç

Fethiye’de safari turu yapan lerin bulunduğu cip kontrolden çıkıp, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı: 7’si yabancı uyruklu 10 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Tatil cennetinde korkunç kaza

'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir tur şirketinin düzenlediği safari turuna katılan 2'si Makedonya, 5'i Filistin, 2'si de Türk toplam 9 , 'ın kullandığı cip ile dün saat 08.15'te safari turuna çıktı. Ovacık Mevkisi'ndeki Atatürk Caddesi'ne geldiklerinde, cip şoförü Kıran, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan cip, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. O anda durakta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. da, cip şoförü Salih Kıran ile Filistinli turistler Hamza Dadaş, Salih Dadaş, Hilmi Dabasu, Ala Dabasu, Mohammad Saleh Dabasu, Wael Babasu, Makedon turistler Gordava Sadıkoviç, Ergın Sadıkoviç ile Türk vatandaşı olan Fikret Sidekli, Elif Sidekli yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde 112 Acil servis ekibi tarafından yapıldı. Daha sonra ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi ile ilçedeki 2 özel hastanekaldırılanlan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tatil cennetinde korkunç kaza
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