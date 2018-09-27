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Otoyolu’nda feci kamerada

Otoyolu O-3 bağlantı yolu Atışalanı mevkiinde sür'atli bir şekilde seyreden otomobil, önünde giden araca çarptı. sonucu ters istikamete dönerek metrelerce sürüklenen araçların sürücüleri yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 09:25
TEM Otoyolu’nda feci kaza kamerada

, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 15.40 sıralarında Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler Atışalanı mevkii Metris istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolunda trafik seyrettiği esnada sür'atli geldiği öğrenilen bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan araçlar ters istikamete dönerek metrelerce sürüklendi. Yolda ise trafik bir süreliğine durdu. Kaza sonucu yaralanan 2 sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerisevk edilenlen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ters istikamete dönüp metrelerce sürüklendi

Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada sür'atli olan kırmızı renkli otomobil önünde seyreden beyaz renkli otomobile çarpıyor. Çarpma sonucu her 2 araçta ters istikamete dönerek metrelerce sürükleniyor. Kazayı gören diğer sürücüler ise frene basarak yavaşlıyor. Bazı sürücüler ise kazaya karışan araçların yanından geçerek yoluna devam ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

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TEM Otoyolu’nda feci kaza kamerada
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