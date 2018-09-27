Torbacı 'baron' tutuklandı

Son yıllarda uyuşturucuya yönelik operasyon ve çalışmalarla uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmayan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nin 'Baron' lakabıyla bilinen S.K.'yi, yakaladı. Mahalleden uyuşturucunun yayılmasına ve yüzlerce gencin zehirlenmesine neden olan S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçede uyuşturucu satışının yoğun olduğu mahalleler arasında yer alan İsmetpaşa Mahallesi'nde titiz bir çalışma yürüten Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı narkotik masası ekipleri, son yıllarda mahallede yaptıkları operasyonlarla yüzlerce uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı. Vatandaştan gelen her ihbarı da dikkatlice değerlendiren polis, ilçe genelinde olduğu gibi İsmetpaşa Mahallesi'nde de uyuşturucunun kökünü kazımak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay yakalanan 5 torbacı sorgularında, İsmetpaşa Mahallesi'nin uyuşturucu baronu olarak bilinen S. K. adına satış yaptıklarını itiraf etmişler ve tutuklanmışlardı.