"Vicdanen rahatsızım" dedi, anlattıkları şoke etti!

"Vicdanen rahatsızım" diyerek mahkeme başkanından söz alan tutuklu sanık Ali Altan (59) "Bu iş bir dolandırıcılıktır. 163 araba alıp, sahiplerini dolandırdığım doğrudur. Biz; müştekiyi de bilerek dolandırmaya gittik. Bizim ekimizde 7-8 kişi var. Bana, 'sen sesini çıkarma 45 günde biz seni çıkarırız' dediler" sözleri ile her şeyi itiraf etti. İfadesi ile salonda bulunan herkesi şaşırtan Altan ile birlikte diğer sanığa 5'er yıl hapis cezası ve 100'er bin lira da adli para cezası verildi.



İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve geçtiğimiz günlerde karara bağlanan dava dosyasına göre süreçte şunlar yaşandı:



ŞİRKET DEVRİ İÇİN GELDİLER



Mustafa Cebeci, sahibi olduğu ağaç ürünleri hediyelik promosyon şirketini satmak istedi. Cebeci, önceden tanıdığı emlak danışmanı B. Ö.'ye işyerinin devri için ilan verdi. Geçen yıl 21 Ekim günü, kendisini plastik fabrikası sahibi olarak tanıtan Ali Altan ile şoförü olarak tanıttığı Erdem Yıldırım'ın (38) Cebeci'nin Çekmeköy'deki işyerine geldi.



OTOMOBİL İÇİN ANLAŞTILAR



Taraflar şirketin devrine ilişkin görüşmeleri sürdürürken Cebeci, Mercedes marka otomobilini de satmak istediğini belirtti. Bu aşamadan sonra süreç hızlandı. Taraflar otomobilin bedeli için 155 bin TL'lik bedel üzerinde anlaştı. Plan da bu aşamadan sonra devreye girdi. Ali Altan, otomobilin alınması için gerekli olan paranın çantasında hazır olduğunu söyledi.



BEN YAŞLIYIM SİZ NOTERE GİDİN



Altan, Cebeci'ye, yaşlı olduğunu söyleyerek "Siz ve şoförüm devir işlemi için notere gidin. Dönüşte parayı benden alırsınız. Ben, sizin ofisinizde dönüşünüzü bekliyorum" dedi. Cebeci ve kendisini Ümit olarak tanıtan 'Şoför' notere gitti. Otomobilin devri yapıldı. İkili, Cebeci'nin işyerine döndü. Sıra, ödemenin yapılmasına geldiğinde, kendisini Altan olarak tanıtan kişi yanında yeteli miktarda nakit olmadığını söyleyerek, Cebeci'ye, "Hemen banka hesabına EFT yaptırıyorum" dedi. Cebeci, bu kişilere güvenerek otomobilini teslim etti.

GÜNLERCE OTOMOBİLİNİ ARADI



Bankasını arayan Cebeci, hesabına herhangi bir paranın yatırılmadığını öğrendi. Cebeci tekrar bu kişilere ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını düşünen Cebeci hemen polise başvurdu. Cebeci, Yakacık Polis Merkezinde, otomobilin 5 gün içinde 3 kez el değiştirdiğini öğrendi. Cebeci, noter evraklarına baktığında kendisini 'Ümit olarak tanıtan kişinin de Erdem Yıldırım olduğunu gördü. Günlerce sokak-sokak otomobilini arayan Cebeci, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.



BU İŞ BİR DOLANDIRICILIK



Yürütülen soruşturma sonrası Ali Altan, Erdem Yıldırım tutuklandı. İkisi tutuklu sanık 4 sanık hakkında görülen davanın karar duruşması 20 Eylül'de yapıldı. Duruşmada söz alan Ali Altan "Vicdanen rahatsızım" diyerek şunları söyledi: "Bu iş bir dolandırıcılıktır. Ben 163 tane araba alıp dolandırdığım doğrudur. Zaten biz müştekiyi bilerek dolandırmaya gitmiştik. 163 tane araçtan en azından 50 bin TL dolandırsak 13.5 milyon TL para olması gerekir. Bu paradan ben bir kuruş almadım. Sanık Erdem Yıldırım ve arkasında 7-8 kişilik bir ekip vardır. Biz hepimiz bir ekibiz. Bu ekipteki diğer kişiler bana, 'sen sesini çıkarma. Sen yat 45 günde biz seni çıkaracağız' dediler. Ben o ekipteki diğer kişilerin isimlerini savcılığa dilekçe ile göndereceğim" dedi.

5'ER YIL HAPİS CEZASI



Sanık Erdem Yıldırım ise, son savunmasında Altan'ın ifadelerine katılmadığını belirterek "Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, tutuksuz iki sanık için beraat kararı verirken, Altan ve Yıldırım'a 5'er yıl hapis 100'er bin lira da adli para cezası verdi. (Hürriyet)