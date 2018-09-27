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Yangına uykuda yakalandılar

'da 4 katlı binanın en üst katındaki dairelerinde yangın çıktığını fark eden baba-kız, son anda kendilerini evden dışarı attı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:04
Yangına uykuda yakalandılar

Olay, dün saat 22.15'te Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Odalarında uyuyan Mehmet Ç. ile kızı Burcu Ç., evlerinde yangın çıktığını fark edince büyük panik yaşadı. Baba- kız son anda kendilerini evin dışına attı. Olaya müdahale edAntalyalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Yangına uykuda yakalandılar
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