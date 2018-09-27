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Yüzüne saplanan bıçağı 1 gün sonra fark etti

’da gittiği barda kavga eden adam yüzüne saplanan bıçağı bir gün sonra fark edebildi ve bürokrasi yüzünden 4 gün boyunca kafasında 10 santimlik la gezdi.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 00:25 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 00:28
Yüzüne saplanan bıçağı 1 gün sonra fark etti

Sputnik'in İngiliz gazetesine dayandırdığı habere göre, olay Johannesburg'da meydana geldi. Barda bir arkadaşıyla kavga eden 25 yaşındaki adam, yüzüne saplandığını fark etmediğini ve uyumak için evine gittiğini anlattı.

Ancak uyandıktan sonra başı ve sol gözünün ağrıdığını fark eden adam, arkadaşlarının ısrarı üzerine hastaneye başvurdu.

Röntgen filmlerinde, hastanın sol gözünün atında kemiğe saplanmış halde kocaman bir bıçağın olduğu görüldü. Doktorlar, bıçağın hiçbir büyük damara zarar vermediği için adamın hayatta kaldığını söylediler.

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Ancak bürokrasi yüzünden adam, 4 gün kafasında bıçakla geçirmek zorunda kaldı. 4 gün sonra ameliyata alınan hastanın kafatasından bıçak başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

Adam, bu olayın hayat bakışını gözden geçirmeye ve karşıdakinin elinde bıçak veya tabanca varken kahramanlık yapmadan önce iki kez düşünmeye zorladığını söyledi.

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Yüzüne saplanan bıçağı 1 gün sonra fark etti
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