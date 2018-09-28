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Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın cezası belli oldu

'nın Çumra ilçesinde babası Mehmet Çaktır'ın birlikte yaşadığı Birgül Taş'ı (39), babasının kendisine sevgi göstermemesinin nedeni olarak gördüğü iddiasıyla av tüfeğiyle başına ateş ederek öldüren Osman Ebrail Çaktır (29), 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 6 Eylül 2015 tarihinde Çumra İlçesi Yenidoğan Mahallesi Kanuni Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 10:30
Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın cezası belli oldu

1 YIL ÖNCE EN BÜYÜK ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

Adana'da oturan 4 çocuk babası Mehmet Çaktır, 3 çocuk annesi Birgül Taş ile olay tarihinden 15 yıl önce eşi ve çocuklarını terk edip, 'nın Çumra ilçesine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı. Çaktır ve Taş'ın da bu beraberliklerinden bir kız çocukları oldu. Birgül Taş, bir süre sonra Adana'da oturan eşinden boşandı. Eşinden boşanamayan Mehmet Çaktır da uzun bir aradan sonra olay tarihinden yaklaşık 1 yıl önce en büyük çocuğu Osman Ebrail Çaktır ile görüşmeye başladı. Çaktır, yanına çağırdığı oğlu Osman Ebrail Çaktır'a, bir çiftlikte iş bularak çalışmasına yardım etti. Yaklaşık 7 ay boyunca çiftlikte çalışan ve Adana'daki ailesini maddi destek sağlayan Osman Ebrail Çaktır, olaydan 3 ay önce tekrar Adana'daki ailesinin yanına döndü.

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Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
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