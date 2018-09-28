Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın cezası belli oldu

1 YIL ÖNCE EN BÜYÜK ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

Adana'da oturan 4 çocuk babası Mehmet Çaktır, 3 çocuk annesi Birgül Taş ile olay tarihinden 15 yıl önce eşi ve çocuklarını terk edip, Konya'nın Çumra ilçesine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı. Çaktır ve Taş'ın da bu beraberliklerinden bir kız çocukları oldu. Birgül Taş, bir süre sonra Adana'da oturan eşinden boşandı. Eşinden boşanamayan Mehmet Çaktır da uzun bir aradan sonra olay tarihinden yaklaşık 1 yıl önce en büyük çocuğu Osman Ebrail Çaktır ile görüşmeye başladı. Çaktır, yanına çağırdığı oğlu Osman Ebrail Çaktır'a, bir çiftlikte iş bularak çalışmasına yardım etti. Yaklaşık 7 ay boyunca çiftlikte çalışan ve Adana'daki ailesini maddi destek sağlayan Osman Ebrail Çaktır, olaydan 3 ay önce tekrar Adana'daki ailesinin yanına döndü.