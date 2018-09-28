Bahçe bakımı için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte bahçe araç gereçleri

Bahçeli evde oturan bireylerin bahçe bakımı konusunda uzun uğraşlar sarf ettiği aşikardır. Bahçedeki çimlerin uzunluğu, bitkilerin sulanması, gübrelerin kontrolü vb. birçok durum bahçe bakımıyla ilgili olgulardır. Hal böyle olunca, bahçe bakımı zevkli olduğu kadar dikkat gerektiren bir konu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yıllardan beri bu işle uğraşanlar bahçe bakımına yönelik detayları bilirken bu işe yeni başlayacak olan vatandaşlar ise konuyla ilgili olarak bilgi edinmeye çalışıyor.

Sizler için hazırladığımız haberimizde, başta bahçe bakımı olmak üzere evde çiçek yetiştirmek için gerekli olan bütün detayları hazırladık. İşte son derece düşük maliyetle bahçe işlerinizde kullanabileceğiniz temel araç gereç listesi.

BAHÇE BAKIMI İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

Sulama kabı. Bitki bakımında hiç şüphesiz en önemli malzeme sulama kabıdır. Zira, saksı bitkilerinin yaşamsal devamlılığını sağlamak için dengeli ve doğru şekilde sulamanız gerekmektedir. Sulama işleminin olmazsa olmazı ise sulama kabıdır. Paslanmaz çelik ya da plastik bir sulama kabı işinizi görecektir. Budama makası. Bahçenizde ya da balkonunuzda yetişen ağaç ile dalları belirli aralıklarla budamalısınız. Budama işlemi için de bütçenizi çok yormayacak ergonomik tercihlerde bulunmalısınız. Kuru ve yaş dalları kesmek için kaliteli bıçaktan yapılmış makasları tercih etmeniz ideal olacaktır. Çeşitli boyutlarda saksılar. Her bitkinin yetişme stili farklılık göstermektedir. Öyle ki, kimi bitkiler fazla toprağa ve alana ihtiyaç duyarken kimileri ise daha küçük alanda yetişebilir. Bunun için de çeşitli ebatlarda saksılar bulunmalısınız. Bahçe eldiveni. Bahçe işleri ellerimizle halledilen bir olgudur. Ellerimizin zarar görmemesi ve işlerimizi daha rahat bir şekilde halledebilmek için bahçe eldiveni kullanmamız bu işin yazılı olmayan zorunlu kuralıdır. Dayanıklı malzemeden yapılmış bahçe eldivenleri işimizi uzun vadeli görecektir. Etiketler. Fide, tohum ya da ilaç gibi paketleri en iyi şekilde organize edebilmek ve hata yapmamak için etiketlerden yardım alabilirsiniz. Bahçenizi organize etmenizde etiketler büyü yarar sağlayacaktır. Çeşitli aletler, hortum ve el arabası. Çapa, tırmık vb. çeşitli aletler ile bahçenizdeki birden çok problemi çözebilirsiniz. El arabası ile malzemelerinizi bir yerden bir yere taşıyabilir, hortum ile de bitkilerinizi ve bahçenizi sulayabilirsiniz.