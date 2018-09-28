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'nda operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda birçok kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 06:53 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 06:56
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere bir çok ilçede satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Saat 05:00 sıralarında başlayan operasyonda daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Operasyona özel harekat timleri ve polis helikopteri de havadan destek verdi.

KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Bazı adreslere gelen ekipler kapının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, ekiplerin baskın yapılan adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
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