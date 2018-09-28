Çaydanlık nasıl parlatılır? Çaydanlık parlatma yöntemleri

Milletçe çaya olan düşkünlüğümüz bilinmektedir. Çay içmeyi sevdiğimiz kadar çay demlemeyi de seven bir yapıdayız. Bu bağlamda gerek evlerimizde gerekse ofislerimizin kantin, çay ocaklarında demlikler sürekli çay demlemektedir. Birçoğumuzun evinde de sabah kalkış saatinden akşam yatma saatine kadar çaydanlıklar çay demleme işlevini yerine getirir.

Çaya bu düşkünlüğümüz gündelik olarak yoğun bir şekilde kullandığımız çaydanlıklar üzerinde de olumsuz etkilere yol açabilmektedir. O durumu da şöyle açıklayabiliriz, yoğun çay yapımına bağlı olarak çaydanlıkların iç tarafı çaydan dolayı bir süre sonra kararma yapar ve çay dış tarafa damlayınca sararmaya neden olur. Çaydanlık ocak üzerinde beklediğinden dolayı da dış yüzeyde yağ ve buhar lekeleri oluşur. Bu durum da çaydanlıkların canlı ve parlak görüntüsünün mat ve kirli bir hale dönüşmesine sebep olur. Çaydanlığımızın kirli ve rengi solmuş halini de evimize gelen misafirlere göstermek istemeyiz. İşte bu durumu yaşamamak veya bu duruma çare olabilmek için derlediğimiz haberimizde, çaydanlık nasıl parlatılır sorusuna yanıt aradık. İşte çaydanlık parlatma yöntemleri

ÇAYDANLIK NASIL PARLATILIR?

Yöntem 1, Limon ile çaydanlık parlatma

Bir limonu ortadan ikiye ayırın ve çaydanlığın dış kısmını yarım kesilmiş olan limon ile ovun. Bu yöntem, temizlenmiş olan çaydanlığınızın eskisi gibi parlamasını sağlayacaktır. Bu işlemi uygularken limonun çaydanlık üzerindeki kir ve lekeleri çıkarmayacağını da unutmayın.

Yöntem 2, Sirke ve karbonat karışımı ile çaydanlık parlatma

Elinizin altında bir mikrofiber bez bulundurun. Daha sonra iki çay kaşığı karbonatın üzerine 3 çay kaşığı sirke ekleyin. Bu karışımla çaydanlığın her yerini mikrofiber bez yardımıyla ovun.

Yöntem 3, Çelik parlatıcı ile çaydanlık parlatma

Birçok süpermarkette bulabileceğiniz metal ve çelik parlatıcılar ile çaydanlığınızın dış yüzeyini kolayca parlatabilirsiniz. Tabi bu işlemi uygularken ellerinize eldiven geçirmeyin sakın unutmayın!

Yöntem 4, Krem tartar ile temizleme ve parlatma

Krem tartar, metal ve çelik yüzeylerinin parlatılmasında oldukça etkili bir üründür. Daha çok pastacılık alanında kullanılmakla beraber, çaydanlık parlatma gibi işlemlerde de sıklıkla tercih edilir. Bir miktar krem tartarı içi su dolu küçük bir kasenin içine koyun ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Daha elinize aldığınız süngeri karışımın olduğu kaseye batırarak çaydanlığın her yerini temizleyin ve parlatın.