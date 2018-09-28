Doğum günü kutlama mesajları 2018 ( Kısa uzun eğlenceli komik ve romantik)

Anneye, babaya, eşe, sevgiliye ve daha birçok seçenekler ile gönderebileceğiniz oğum günü kutlama mesajları sabah.com.tr adresinde. Her gün birçok kişinin doğum günü ve bu nedenle dünyanın her köşesinde çeşitli sürprizler hazırlanıyor. Sevdiklerini bu önemli günde mutlu etmek isteyenler hediyeler alıyor, güzel sözler araştırıyor. Kelimeler yetersiz kaldığında ise doğum günü kutlama mesajları internet üzerinde sıkça araştırılıyor. Komik, eğlenceli, romantik kısa ya da uzun doğum günü kutlama sözleri ile bugün onu mutlu edebilirsiniz.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

İyi ki doğdun. Seni tanıdığım ve seninle geçirdiğim her gün için şükrediyorum. Doğum günün kutlu olsun…

Yılların sormadığı, yolların yormadığı, dostların unutmadığı bir ömür için, bu doğum günün bir başlangıç olsun, yeni yaşın Kutlu olsun.. İyi ki doğdun..

Dalgalar vuruyor sahile, yıldızlar parlıyor sonsuz mavide, ben de bitmez sevgimle koşuyorum hep gecelerde. Doğum günün kutlu olsun..

Sözde değil özde olmalı sevgiler, sözle değil yürekten verilmeli hediyeler. Doğum günün kutlu olsun.

Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun..

Bu hayatta tanıdığım en güzel şeysin. İyi ki bu dünyaya geldin ve ben seni tanıdım. İyi ki doğdun

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA SÖZLERİ

Bugün geride kalan bir yaşını daha doldurmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Geçmişe bakan geleceği göremez. Geleceği göremeyen ilerleyemez. Hayatta hep emin adımlarla ilerle. İyi ki doğdun.

İnsanlar tek bir şey düşünmez çok şey düşünür. Düşündüklerini gerçekleştireceğin bir yıl olsun. İyi ki doğdun.

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun.

Yeni bir yıla başlarken, sağlık ve mutluluk diliyorum. Acıların, felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara…

Yılların sormadığı, yolların yormadığı, arkadaşların unutmadığı bir ömür için bu doğum günün yeni bir başlangıç olmasını dileriz.. Doğum günün kutlu olsun…

Zaman çok kısa, her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayati tüm güzellikleriyle yaşamanı istediğimi bilmeni istiyorum. Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun.

Gülmek gülenin, yıldızlar gecenin, mutluluk sadece senin olsun. O kadar mutlu ol ki gözlerinden akan yaşlar değerini bilmeyenlere sadaka olsun. Doğum günün kutlu olsun sevgilim.

Bugün benim herkesten daha iyi tanıyan ve beni sevmeyi seçen insanı kutlamam gerek. Bana olan aşkın ve sabrın için teşekkürler. Hayatımda sen olduğun için çok şanslıyım.

Kardeşlik dünyadaki başka hiçbir duyguya benzemez, ondan kopmak eti tırnaktan ayırmaya benzer… Seninle hiç ayrılmamak ümidiyle canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun…

Canımdan öte canımsın en kıymetlim… En sıkıntılı olduğum anlarda 'Hey ben buradayım asma yüzünü.' Dercesine yanımda olanımsın. Konuştuğumuz paylaştığımız onca şeyi düşünüyorum da. İyi ki varsın kardeşim.