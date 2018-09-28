Donan su borusu nasıl açılır? Soğuktan donan su borusu açma yöntemleri

Su, yaşamsal faaliyetimiz için oldukça önem arz etmektedir. Vücudumuz için en çok ihtiyaç duyduğumuz nesne olan su, vücut temizliği başta olmak üzere ev temizliği, yediğimiz besinlerin temizliği gibi unsurların da devamlılığını sağlamaktadır. Türkiye genelinde kış aylarında yaşanan dondurucu hava sıcaklıkları da su boruları üzerinde oldukça olumsuz durumların yaşanmasına kaynaklık edebilmektedir. Öyle ki, hava soğukluklarına paralel olarak su boruları donmaktadır. Donan bu su boruları da yaşamsal işlevlerimizin yerine getirilmesini engelleyip bizler için problemlerin ortaya çıkabilme ihtimalini doğurmaktadır.

Ülkemiz genelinde Doğu illeri başta olmak üzere birçok ilde kışın çetin geçmesi nedeniyle su borularında çeşitli sıkıntılar ortaya çıkabilmekte ve bu sorunların en büyüğü olarak su boruların donması sorunu dikkat çekmektedir. Bu haberimizde de donan su borusu nasıl açılır? Sorusuna yanıt verirken donan su borusu açma yöntemlerini inceledik.

DONAN SU BORUSU NASIL AÇILIR?

Donan su borusu açmak için konunun uzmanı tesisatçı çağırmanız en iyi çözüm yöntemi olacaktır; ancak acil durumlarda bu işi sizin halletmeniz gerekebilir. Peki, donan su borusu nasıl açılır? İşte o yöntemler…

YÖNTEM 1: SICAK SU

Donan su borularının açımında ilk yöntem olarak karşımıza sıcak su yöntemi çıkmaktadır. Su borusunun donan kısımlarına sıcak su dökülmesine dayanan bu sistem, yarar sağladığı gibi geri dönüşü olmayan problemlere de yol açabilmektedir. Öyle ki, aşırı derecede kaynar suyu kontrolsüz bir biçimde donan su borusuna dökerseniz su borusunu patlatabilirsiniz. En ideal olarak, kademeli bir şekilde sıcak suyu boruya dökün ve suyun sıcaklığını dikkatli ayarlayın.

YÖNTEM 2: PÜRMÜZ İLE ISITMA

İkinci yöntem olarak karşımıza pürmüz ile ısıtma çıkmaktadır. Tüpe bağlanan pürmüz ucunu tesisat borusunun donan kısımları üzerinde yavaşça gezdirerek donan su borusunun açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntemin dezavantajı ise sadece demir su borularında uygulanabilmesidir. Plastik su borularında kullanımı ise oldukça risklidir ve tavsiye edilmez.

YÖNTEM 3: DÜDÜKLÜ TENCERE İLE DONAN SU BORUSUNU AÇMA

Üçüncü ve son yöntem olan düdüklü tencere yöntemi, yaratıcı olduğu kadar riskli de bir yöntemdir. Öyle ki, kendinize güvenmiyorsanız ve konu hakkında en ufak bilginiz yoksa uygulamamanız şiddetle tavsiye edilir. Düdüklü tencere yönteminde; tencereye yarısına kadar su doldurularak kapağı kapatılır ve kaynatılır. Kaynama başladıktan sonra, ısıya dayanıklı bir hortumun ucu düdüklü tencerenin buhar çıkışına, hortumun diğer ucu da donmuş boruya en yakın musluğa takılarak sıcak su buharının borudaki buzu eritmesi sağlanır.