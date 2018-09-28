İkinci el araba alırken nelere dikkat edilmelidir?

Ülkemiz özelinde araba fiyatlarının her geçen yıl daha da artmasına paralel olarak ikinci el araçlara olan ilgi de o kadar artmaktadır. Başta fiyat önceliği olmak üzere birçok vatandaş ikinci el araç almaya yönelmekte ve bu da doğru araç seçimi problemini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle ikinci el otomobil satışı yapan sitelerdeki ilanlar üzerine araçları görmeye giden bireylerin ya yanlarında bu işten anlayan bir usta götürmeleri gerekli ya da kendilerinin çok iyi anlaması gerekmektedir.

Hazırladığımız haberimizde, ikinci el araba alırken dikkat edilmesi hususları listelerken ikinci el araç alımında üzerinde dikkatle durulması gereken yerlere parmak basmaya çalıştık. Peki, ikinci el araba alırken nelere dikkat edilmelidir? İşte detaylar…

İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Aracı incelemeye giderken mümkünse yanınızda otomobillerden anlayan bir ustayla gidin. Böylece aracın kusurlarını ustanın ağzından öğrenebilirsiniz.

Böylece aracın kusurlarını ustanın ağzından öğrenebilirsiniz. Aceleci olmayın. Görmeye niyet ettiğiniz aracı almak için erken davranmayın. İlanda bahsedilenlerin gerçekte bir karşılığı olup olmadığına dikkat edin.

Görmeye niyet ettiğiniz aracı almak için erken davranmayın. İlanda bahsedilenlerin gerçekte bir karşılığı olup olmadığına dikkat edin. Titiz davranın. Aracın belgelerini mutlak suretle inceleyin.

Aracın belgelerini mutlak suretle inceleyin. Fiyat karşılaştırması yapın. Almayı düşündüğünüz aracın denkleriyle fiyat karşılaştırması yapın. Aşırı ucuz şekilde satılan araca karşı şüpheyle yaklaşmanızda ve detaylı incelemenizde yarar olacaktır.

Almayı düşündüğünüz aracın denkleriyle fiyat karşılaştırması yapın. Aşırı ucuz şekilde satılan araca karşı şüpheyle yaklaşmanızda ve detaylı incelemenizde yarar olacaktır. Teknik konulara dikkat edin. Araca ilişkin teknik konuları mutlaka sorgulayın ve deneyin. Fren, balata, süspansiyon gibi son derece önemli teknik konuları sorun ve detaylı cevabını alın. Hatta ve hatta aracı sahibiyle beraber sürerek kendiniz gözlemleyin.

Araca ilişkin teknik konuları mutlaka sorgulayın ve deneyin. Fren, balata, süspansiyon gibi son derece önemli teknik konuları sorun ve detaylı cevabını alın. Hatta ve hatta aracı sahibiyle beraber sürerek kendiniz gözlemleyin. Deneme sürüşü yapmadan almayın. Artık aracı almaya kesin karar verdiyseniz ve her şey kafanıza da yattıysa, araçla deneme sürüşüne çıkın. Aracın yol tutuşu ve diğer konulara kendiniz şoför koltuğuna oturarak bakın. Bu sürüş sırasında araç sahibinin yanı sıra getirdiğiniz bir uzman da olursa onun da yorumlarına başvurabilirsiniz.