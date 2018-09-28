İstanbul’da beton pompası dehşeti kamerada

200 METRE SONRA DURABİLDİ

Kaza, Beykoz Elmalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavacık'tan Elmalı istikametine giden Recep Özen (31) idaresindeki 34 DD 3579 plakalı beton pompası aracının yokuş aşağıya indiği esnada frenleri boşaldı. Sürücünün durduramaması sonucu hızlanan araç, kavşakta duran 34 VZ 1935 plakalı kamyonete çarptı. Çarpma sonucu kamyonet şaha kalkarak 10 metre sürüklenirken, pompa aracı ise demir bariyerleri yıkarak yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Kaza sonucu kamyonetin şoförü Murat Türkay ağır, içerisindeki Osman Yılmaz (46) ve pompa aracının sürücüsü Recep Özen hafif şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.