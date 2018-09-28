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’da beton pompası dehşeti kamerada

Beykoz'da frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkan beton pompasının yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Pompanın demir bariyerleri yıkarak yaklaşık 200 metre sonra durabildiği feci kaza kameralara yansıdı. Kamyonetten inerek ekmek almak için fırına giden adam ise ölümden saniyelerle kurtuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 10:04
İstanbul’da beton pompası dehşeti kamerada

200 METRE SONRA DURABİLDİ

Kaza, Beykoz Elmalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavacık'tan Elmalı istikametine giden Recep Özen (31) idaresindeki 34 DD 3579 plakalı beton pompası aracının yokuş aşağıya indiği esnada frenleri boşaldı. Sürücünün durduramaması sonucu hızlanan araç, kavşakta duran 34 VZ 1935 plakalı kamyonete çarptı. Çarpma sonucu kamyonet şaha kalkarak 10 metre sürüklenirken, pompa aracı ise demir bariyerleri yıkarak yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Kaza sonucu kamyonetin şoförü Murat Türkay ağır, içerisindeki Osman Yılmaz (46) ve pompa aracının sürücüsü Recep Özen hafif şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul’da beton pompası dehşeti kamerada
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