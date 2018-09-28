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Kayıp liseli Pınar, 'da bulundu

'in Tire ilçesinde Salı günü dedesinin evinden okula gitmek için çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Pınar Ezgi (15), 'da bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 16:25
Kayıp liseli Pınar, Afyonkarahisar'da bulundu

Pazartesi gecesi, Bahçekahve Mahallesi'nde yaşayan dedesi Kadir Ezgi'nin evinde kalan lisesi öğrencisi Pınar Ezgi, sabah saat 08.00 sıralarında okula gitmek üzere evden çıktı. Okula gitmediği anlaşılan, cep telefonuna da ulaşılamayan Pınar Ezgi'nin babası çiftçi Selim Ezgi, güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

BULUNMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULMUŞTU

Pınar Ezgi'nin bulunması için Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu. Asayiş Büro ekiplerinin deneyimli polislerinden seçilen 4 kişilik ekip, MOBESE kameralarından Ezgi'nin kent dışına çıktığını belirledi. Pınar Ezgi'nin izini takip eden ekipler, F.K. (21) adlı erkek arkadaşıyla birlikte 'ın Çay ilçesinde buldu. F.K. ve Pınar Ezgi, jandarma sorumluluk alanında yakalanmaları nedeniyle jandarma ekiplerine teslim edildi. İfade işlemlerinin ardından Pınar Ezgi'nin, kente gelecek ailesine teslim edileceği belirtildi.

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Kayıp liseli Pınar, Afyonkarahisar'da bulundu
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