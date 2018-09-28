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'den uyarısı! hava durumu nasıl olacak?

'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı Tropik Fırtına uyarısı sonrası son dakika hava durumu uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile , Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul hava durumu ise parçalı ve çok bulutlu olmak üzere 22 derece gözüküyor. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporları...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 10:06
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak?

'den haberi! Ülke genelinde yaşanan ani sıcaklık düşüklükleri ve yağışlar sonrası milyonlarca vatandaş 'bugün nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji, dün yaptığı Tropik Fırtına uyarısı sonrasında son dakika hava durumu raporlarını duyurdu.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile , Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA İÇİN BUGÜN DE UYARI GELDİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah Kocaeli, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

: Parçalı çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

Antalyalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 20

Erzurum:Az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak?
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