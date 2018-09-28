Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Öldüren telefon

Öldüren telefon

Birsen Ş. aldatıldığını, kocasının yasak aşk yaşadığı kadından gelen telefondan öğrendi. Bunun üzerine boşanma davası açtı. Fakat kocası tarafından öldürüldü

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018
Öldüren telefon
'da yasak aşk itirafı bir ailenin parçalanmasına neden oldu. İddialara göre cinayete doğru giden süreç, bir şirkette çalışan iki çocuk annesi Birsen Ş.'ye (37) gelen telefonla başladı. S. adlı kadın, "Kocan Ayhan'la beraberim, seviyorum onu. Her şeyi bilmen lazım" dedi. Birsen Ş. duyduklarına inanmak istemedi ve telefonu kapattı. Ertesi gün aynı kadın tekrar aradı ve buluşmak istedi. İki kadın 'daki bir simitçide buluştu. S., bu kez "Ayhan'la 5 ay beraberdim. Birbirimizi seviyorduk ama ayrıldık. Bir kadın olarak vicdanım sızladı. Seni, bugün benimle aldattı yarın herkesle aldatabilir. Tüm olanları bilmen lazım" dedi. Duydukları karşısında dünyası başına yıkılan ve yasak aşkın fotoğraflarına da tanık olan Birsen Ş., olup biteni eşine sordu ancak tartışma yaşandı. "Bunu kaldıramam" diyen kadın soluğu adliyede aldı ve eşi Ayhan Ş.'ye (40) boşanma davası açtı. Ardından Okmeydanı'daki evini terk edip 'deki ablasının yanına yerleşti. "Beni bırakırsan seni yaşatmam" tehdidi almaya başlayınca işten çıktığında ara yollardan saklanarak eve gidiyordu. Ayhan Ş., pazartesi günü Yeşilyol Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde eşini başından vurdu. Talihsiz kadın hastanede öldü. Olay yerinden kaçan Ayhan Ş. aynı silahla kendisini kafasından vurdu, yoğun bakımda tedaviye alındı. Çiftten geriye ise iki çocukları kaldı.

'BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK'
Birsen Ş., arkadaşlarına "Bu adam beni öldürecek. Çok korkuyorum" diye şikayet ediyordu. Üstelik eşi Ayhan Ş. çalıştığı şirketin önüne kadar gelmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öldüren telefon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN