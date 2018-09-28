Öldürülen gencin cesedinin ranza içerisinde binadan çıkardı

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 20 Eylül Perşembe günü meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Ajmal Amani (27), daha önceden tanımadığı belirtilen Fatemah Safari'den (22) gelen telefonla sevgilisi Zeynab Rezaei'nin (18) Ansar Yousefi (19) ile ilişkisinin olduğunu öğrendi. Telefonda tanıştığı Fatemah Safari ile buluşan Amani, Ansar Yousefi'nin evine gitti. Aynı kadınla birlikte olduklarını öğrenen iki genç arasında kavga çıktı. Kavgada Ajmal Amani, 3 kişinin gözü önünde Ansar Yousefi'yi 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.