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Öldürülen gencin cesedinin ranza içerisinde binadan çıkardı

'da sevgilisinin birlikte olduğu genci 32 yerinden bıçaklayarak öldüren ve cesedi battaniyeye sararak ranzanın içerisinde dağlık alana atan  uyuşturucu taciri, ülkeyi terk etme hazırlığı yaparken kıskıvrak yakalandı. Cesedi ranzanın içerisinde binadan çıkarma anları ise kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 10:53
Öldürülen gencin cesedinin ranza içerisinde binadan çıkardı

Olay, 'nın Keçiören ilçesinde 20 Eylül Perşembe günü meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Ajmal Amani (27), daha önceden tanımadığı belirtilen Fatemah Safari'den (22) gelen telefonla sevgilisi Zeynab Rezaei'nin (18) Ansar Yousefi (19) ile ilişkisinin olduğunu öğrendi. Telefonda tanıştığı Fatemah Safari ile buluşan Amani, Ansar Yousefi'nin evine gitti. Aynı kadınla birlikte olduklarını öğrenen iki genç arasında kavga çıktı. Kavgada Ajmal Amani, 3 kişinin gözü önünde Ansar Yousefi'yi 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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Öldürülen gencin cesedinin ranza içerisinde binadan çıkardı
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