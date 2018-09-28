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’ta otobüs sı: 1 ölü, 26 yaralı

’ta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen da 1 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 08:51 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 09:00
Uşak’ta otobüs kazası: 1 ölü, 26 yaralı
'ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak mevkiinde sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'tan Ankara yönüne seyir halinde olan H. Hüseyin Eser idaresindeki 16 ABP 129 plakalı yolcu otobüsü, yine aynı yönde seyir halinde olan 45 VP 802 plakalı kamyona arkadan çarpması sunucu meydana gelen feci kazada otobüsün muavini Kadir Dağ (23) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yoldan geçen ve kazayı gören vatandaşların durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre aralarında ağır yaralılarında bulunduğu toplam 26 kişi kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Uşak’ta otobüs kazası: 1 ölü, 26 yaralı
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