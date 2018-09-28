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Zabıtaya araç çekme yetkisi

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Zabıtaya araç çekme yetkisi
Büyükşehir Belediye () Başkanı Mevlüt Uysal dün Bakırköy'deki Ulaşım Yönetim Merkezi'nin (UYM) tanıtım toplantısına katıldı.
Yanlış parklanmaların İstanbul trafiğinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirten Uysal, şunları kaydetti: "İstanbul'da, İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, yanlış parklanmalarla mücadele konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü trafik polisleri ve İBB zabıta ekiplerince ortak bir çalışmayla, yanlış parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığına müdahaleyle ilgili bir çalışmamız var. Görüşmelerimizi yaptık. Önemli bir rahatlama olacak."
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Zabıtaya araç çekme yetkisi
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