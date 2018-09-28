Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Zonguldak’ta 2 araç çarpıştı; 1'i ağır 7 yaralı

’ta 2 araç çarpıştı; 1'i ağır 7 yaralı

’ta 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen da 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 07:04 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 07:04
Zonguldak’ta 2 araç çarpıştı; 1'i ağır 7 yaralı
Edinilen bilgiye göre , gece saatlerinde Mili Egemenlik Caddesinde bulunan emniyet kavşağında meydana geldi. Ulaş Özdemir idaresindeki 67 T0226 plakalı ticari araç ile idaresindeki 06 BN 5067 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada iki araç bulunan 6 kişi yaralanırken kaza anında olay yerinde yaya olarak bulunan bir kişi kişide kazada ağır yaralandı. Yaşanan olayın arından olay yerine çok sayıda ambulans ve ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptı. Kazada ağır yaralanan ticari taksi şoförü Ulaş Özdemir ve yaya olan kadın Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma merkezine sevk edilirken diğer yaralılar araç sürücüsü Hakan Çibo, Hüseyin Kuşoğlu, Sezgin Karaman, Fatime Taşbaşı, Abdurrahman Khalıd Hüssen Atatürk devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak’ta 2 araç çarpıştı; 1'i ağır 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN