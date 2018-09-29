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‘Baron’ lakaplı fuhuş çetesi lideri ’da yakalandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
‘Baron’ lakaplı fuhuş çetesi lideri İstanbul’da yakalandı
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan uluslararası fuhuş çetesi lideri Özbekistan vatandaşı S.K. isimli kadının İstanbul'da olduğu istihbaratını aldı. Alınan bilgi üzerine 4 ay önce çalışma başlatan ekipler, fuhuş organizasyonunun özellikle Orta Asya ülkelerinden iş vaadiyle getirdikleri kadınları pasaportlarına el koyarak tehdit ve dayakla fuhuş yapmaya zorladığını belirledi. Dün 14 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonla "Baron" lakaplı çete lideri S.K. ile birlikte 8 çete üyesi gözaltına alındı. Operasyonda 16 kadın da çetenin elinden kurtarıldı.
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‘Baron’ lakaplı fuhuş çetesi lideri İstanbul’da yakalandı
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