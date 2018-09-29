‘Biz böyle gördük’ Kanser hastası eşinin tedavisi için 51 bin lira kredi çeken Tarık Y. 10 bin liralık desteyi yolda düşürdü. Parayı bulan Selim T. polise teslim etti. Selim T. “Katrilyon olsa bakmam. Anne babamızdan böyle gördük” dedi





BANKA DEKONTUNU GÖSTERDİ

Paranın dekontunu da polislere gösteren Tarık Y.'ye düşürdüğü 10 bin lira nakit parası polisler tarafından savcılık talimatıyla teslim edildi. Tarık Y., "Bu parayı eşimin tedavisi için kullanacaktım. Kendisi kanser hastası. Bu parayı bulan ve teslim edene, vesile olana ve emniyet teşkilatına sonsuz teşekkür ediyorum. Bana çok yardım ettiler. İnsanlık ölmedi bunu bize gösterdiler. Allah razı olsun" dedi.



KATRİLYON OLSA BAKMAM

Allah rızası için böyle bir şey yaptığını söyleyen Selim T. (41) ise ''İnsanlık görevimi yerine getirdim. 2 tane kredi borcum var. Çocuklarım var, okuyorlar. Ama ben onların boğazından hiç haram lokma geçirmedim, geçirmem de. Çünkü biz anne babamızdan da böyle gördük. Bırakın parayı, yolda bulduğunuz elma dahi olsa izinsiz alamazsınız. Kul hakkına girer. Onun da hesabı var. İsterse katrilyon olsun dönüp bakmam'' dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İstanbul Tuzla'da Selim T. isimli bir kişi, Organize Sanayi Bölgesi 'nin ana giriş kapısının yakınlarında bulduğu bir deste halindeki 10 bin lira nakit parayı Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürerek teslim etti. Paranın sahibini bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Aynı gün aynı saatte bölgedeki bankalardan yüklü miktarda para çeken kişileri belirleyen polisler paranın sahibinin Tarık Y. olduğunu belirledi. Polislerin ulaştığı Tarık Y., eşinin mide ameliyatı için bankadan çektiği 51 bin 700 liranın 10 bin lirasını bankadan çektiği sırada düşürdüğünü ve emniyete kayıp para ile ilgili başvuru yaptığını ifade etti.Paranın dekontunu da polislere gösteren Tarık Y.'ye düşürdüğü 10 bin lira nakit parası polisler tarafından savcılık talimatıyla teslim edildi. Tarık Y., "Bu parayı eşimin tedavisi için kullanacaktım. Kendisi kanser hastası. Bu parayı bulan ve teslim edene, vesile olana ve emniyet teşkilatına sonsuz teşekkür ediyorum. Bana çok yardım ettiler. İnsanlık ölmedi bunu bize gösterdiler. Allah razı olsun" dedi.Allah rızası için böyle bir şey yaptığını söyleyen Selim T. (41) ise ''İnsanlık görevimi yerine getirdim. 2 tane kredi borcum var. Çocuklarım var, okuyorlar. Ama ben onların boğazından hiç haram lokma geçirmedim, geçirmem de. Çünkü biz anne babamızdan da böyle gördük. Bırakın parayı, yolda bulduğunuz elma dahi olsa izinsiz alamazsınız. Kul hakkına girer. Onun da hesabı var. İsterse katrilyon olsun dönüp bakmam'' dedi.