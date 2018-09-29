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Bodrum'da

'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde, makilik alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Ekiplerin yangına aşırı rüzgar nedeniyle henüz müdahale edemediği belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 23:08 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 23:09
Bodrum'da yangın

, akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Yangının 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken Bodrum İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve 911 Arama Kurtarma ekipleri yangına müdahale için olay yerine ulaştı. Ekipler, havanın aşırı rüzgarlı olması ve arazi yapısı nedeniyle yangına henüz müdahale edemedi. Yetkililer, arazözlerin beklendiğini ifade ederken, yangının kayalık alana doğru ilerlediği, bu alanı aşması durumunda daha da etkili olabileceği belirtildi.

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Bodrum'da yangın
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