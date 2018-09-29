Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cani şahıs, köpeği internette satılan avcı oku ile vurmuş

Cani şahıs, köpeği te satılan avcı oku ile vurmuş

’de sokak ortasında ok ile vurulan köpeğin üzerinden satılan ve değeri bin 400 olan avcı okuyla vurulduğu iddia edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 00:00

'de sabah saaerinde İstasyon Mahallesi'nde bir köpek mahalle halkı tarafından okla öldürülmüş halde bulundu. Emniyete haber verilmesinin ardından mahalle sakinleri tarafından bir süredir beslenen "Garip" adlı köpeğin bir apartmanın balkonu altında 9 yavrusu bulundu. Yaklaşık 15 gün önce dünyaya geldikleri belirlenen yavru köpekler, Kırklareli Belediyesi ekiplerince alınarak geçici hayvan bakımevine götürülüp, oradan da beslenmek üzere İnece beldesinde bulunan bir hayvansevere verildi.

İNTERNETTE SATILAN AVCI OKUYLA VURMUŞ

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet ile yaptığımız görüşmede hayvanın üzerinden yaklaşık bin 400 TL bedelle satılan muhtemelen apartman penceresinden gizli olarak atılan bir avcı oku tarafından vurulduğunun tespit edildiği, konu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtilmiştir" denildi. Ayrıca konu hakkında vatandaşlardan da bilgi beklendiği duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cani şahıs, köpeği internette satılan avcı oku ile vurmuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN