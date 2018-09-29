Ege’de fırtına alarmı

Yunanistan üzerinden gelen tropik fırtına, yarın sabah başta İzmir
olmak üzere tüm Ege kıyılarını etkileyecek. Son yılların en şiddetlisi olacak ve meteoroloji
uzmanlarının, oluşum şekli itibariyle "tropik fırtına" diye adlandırdığı doğa olayı sırasında rüzgâr hızı 120 kilometreye ulaşacak.
Yaklaşık 3 gündür kötü hava koşullarının etkili olduğu Yunanistan'da fırtına bugün öğleden sonra Mora Yarımadası kıyılarında etkisini göstermeye başlayacak. Mora'nın güney sahilleri ve Girit'te ise hızı saatte 100 kilometreye yaklaşacak fırtına nedeniyle 11 metreyi bulan dalgaların oluşacağı tahmin ediliyor. SAAT 12.00'DE BAŞLAYACAK
Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, "Yunanistan üzerinden gelecek fırtına bu gece ilk saatlerden itibaren etkili olacak. Çeşme'den başlayan fırtına yarın saat 12.00-18.00 arası İzmir'de kuvvetli yağış ile beraber etkisini gösterecek. Muğla
'dan Çanakkale
'ye kadar tüm sahil şeridini etkileyecek fırtına İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batısına kadar (Silivri ve çevresi) ulaşacak. Çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, kırsal kesimlerde güçsüz duvarların devrilmesi gibi olaylarla karşılaşmayı bekliyoruz. Vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı dikkatli olmalı. Sahil kesimlerinde deniz kabarması nedeniyle daha dramatik sahneler yaşanabilir. Denizciler pazar günü kesinlikle açılmasın. 12-18 arası zorunlu olmadıkça vatandaşlar sokağa çıkmasın" dedi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Marmara ve Batı Karadeniz'de pazar ve pazartesi günü oluşacak kuvvetli fırtınaya da dikkat çekti. Meteoroloji "Marmara'da fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadelerine yer verdi. FIRTINANIN ADI YOK
ABD'de kasırgaların isimleri Ulusal Kasırga Merkezi tarafından oluşturulan listeden belirleniyor. Kasırga isimleri için 6 ayrı liste dönüşümlü kullanılıyor. Bir ismin bir daha kullanılmaması için o kasırganın çok fazla ölüme neden olması gerekiyor. İZMİR'DE MAÇLAR İPTAL
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nde tüm izinler kaldırılırken, sahada 4-5 bin personelin görev yapacağı duyuruldu. İzmir'de bugün ve yarın oynanacak tüm amatör futbol müsabakaları ertelendi. Tropik fırtınanın en çok etkileyeceği Egeli balıkçılar da teyakkuza geçti. Aydın
'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde teknelerin denize açılması yasaklandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde de günübirlik ve mavi turlar iptal edildi.