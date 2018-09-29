Faciadan döndüler

İstanbul
Sultangazi'de 97 yataklı huzurevinde çıkan yangın
büyük korku ve panik yarattı. Yangın, 75. Yıl Mahallesi'ndeki İstanbul Valiliği'ne ait Sultangazi Huzurevi'nde dün saat 11.00 sıralarında çıktı. 1'inci katta başlayan yangın dış cepheyi tamamen sardı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yangının zemin katta ufak çapta olduğu ve bir anda dış cepheyi kaplayıp, çatıya yansıdığı görüldü. Yatalak ve yardıma muhtaç yaşlılar, görevliler tarafından son anda bina dışına taşındı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "İtfaiyenin buraya yakın olması avantaj oldu. Nedenini araştırıyoruz" dedi. Yangında huzurevi sakini Yavuz Mehmet Söylemez (75), tehlikeye rağmen binaya girip beslediği 4 yavru kediyi kurtardı.