Festival engellilere göz kulak olacak

Turkuvaz Medya
'nın ana medya sponsoru olduğu 55. Uluslararası Antalya
Film Festivali bugün başlıyor. Zengin film seçkisi, ünlü yıldızları ve sinemayı çocuklara götüren Festival TIR'larıyla sinemaseverlere unutulmaz seyirler yaşatacak olan etkinlik, görme ve işitme engellileri de unutmadı: 5 Ekim'e kadar sürecek olan 55'inci yıla özel 55 filmin gösterileceği festivalde, görme ve işitme engellilere özel erişilebilir film gösterimleri de düzenlenecek. Festivalde "Kar Korsanları
" ve "Kurtuluş Son Durak
" filmleri, sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile görme ve işitme engelli sinemaseverlerle buluşacak. Yusuf Pirhasan'ın yönettiği "Kurtuluş Son Durak" filmi "her türlü şiddete karşı" mottosuyla hareket eden, dayanışma içerisindeki kadınlar üzerinden önemli mesajlar veriyor. Faruk Hacıhafızoğlu'nun "Kar Korsanları" ise hayatın zorluklarına göğüs germe ve dayanışmanın güzelliğiyle ilgili etkileyici bir hikâye sunuyor. FESTİVAL TIR'I HER YERDE
festivalde iki TIR Antalya
'yı gezerek bu heyecanı kentin dört bir yanına taşıyor. Biri doğu, diğeri batı ilçelerini gezen TIR'lar 7'den 70'e herkese sinema keyfi yaşatıyor.