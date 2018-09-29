İnternetten güvenli alışveriş nasıl yapılır? İnternet güvenli alışveriş yolları

İnternetin hayatımızın önemli bir parçası haline gelmesiyle beraber birçok işlemimizi de internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu işlemler arasında birçok çeşitlilik bulunmakla beraber bize sağladığı türlü türlü avantajlar da bulunuyor. İnternetin bu denli bir yaşam aracı haline gelmesiyle beraber alışveriş işlemleri de internete taşındı.

İnternet üzerinden alışveriş yapan yurttaşlar, istedikleri ürünlere daha kolay ulaşabildiği gibi ürün çeşitliliğini de gözlemleyebiliyor. Tek tuşla kapıya kadar ürünler, vatandaşlar için oldukça avantajlı oluyor. İnternetten alışverişin iyi yönlerini saymakla bitiremeyiz; ancak kötü yönlerini de görmemiz gerekli. Ürünümüzü alacağımız internet sitesinin güvenli alışveriş için sağladığı yöntemler oldukça önem arz etmektedir. Zira, güvenli alışveriş konusunda belli standartları sağlayamayan sitelerden alışveriş yaptığımızda paramızın çalınma durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Peki, internet üzerinden güvenli alışveriş nasıl yapılır? Sizler için derlediğimiz haberimizde internet güvenli alışveriş yollarını listeledik.

İNTERNETTTEN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ YAPMA YÖNTEMLERİ

SSL sertifikası. SSL sertifikası güvenli alışverişte en önemli ilk adımdır. Bir sitenin SSL sertifikası olup olmadığını ise sitenin adının yazdığı adres çubuğundan anlayabiliriz. Adres çubuğunda, asma kilide benzer, yeşil renkli bir bilgilendirme işareti vardır. Oraya tıkladığınız taktirde, sitenin SSL sertifikasını kontrol edebilirsiniz. Google'ı kullanın. Alışveriş yapacağınız site daha önceden bildiğiniz ve kullandığını bir site ise sıkıntı yaşamayabilirsiniz; ancak yeni bir siteden alışveriş yapacaksanız site hakkında Google'dan bilgi edinin. Aşırı ucuz fiyatlara kanmayın. Piyasa değerinin çok çok altında satan internet sitelerine inanmayın. Fiyat araştırması yapın ve ortalamanın altında satan sitelere mümkün olduğu kadar temkinli yaklaşın. Sitenin iletişim bilgilerini inceleyin. Sitenin künye ya da iletişim bilgilerini kontrol edin. Gerekirse yazan numarayı arayın ve bilgi alın. 3D Secure şifrelemesi. Kartınızla yapacağınız alışverişlerde 3D secure şifrelemesi olan siteleri kullanın; çünkü bu durumlarda telefonunuza tek kullanımlık kod gelecektir ve sizin dışınızda farklı kimse ödeme yapamaz. Sadece kapıda ödemesi varsa iki kez düşünün. Alışveriş sitelerinde birden çok şekilde ürününüzü teslim alabilirsiniz; ancak dolandırma potansiyeli olan sitelerde sadece kapıda ödeme seçeneği vardır. Ortak bağlantılardan kaçının. İnternet kafe, havalimanı gibi internet bağlantılarının olduğu yerlerde kredi kartı bilgilerini girerek alışveriş yapmaktan kaçının. Zira bu bağlantıların güvenliği oldukça düşüktür.