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Sedanur'un ailesine taziye ziyareti

'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 'in ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Köyde ailenin evine giden Vali Doğan, Arslan, Kılıç ve beraberindekiler, küçük kızın babası Abdullah Güzel ve yakınlarına başsağlığı diledi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 19:18 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 19:55
Sedanur'un ailesine taziye ziyareti

'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 'in ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sedanur Güzel'in ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için ilçenin Paslı köyüne geldi.

Köyde ailenin evine giden Doğan, Arslan, Kılıç ve beraberindekiler, küçük kızın babası Abdullah Güzel ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ziyarette, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile bazı il protokolü de hazır bulundu.

OLAY

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu.

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Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri çocuğun bulunması için çalışması başlatmış ve aramalar sonucu Sedanur'un cesedi köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu.

Olaya ilişkin küçük kızın komşusu Ertan B'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanmıştı.

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Sedanur'un ailesine taziye ziyareti
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