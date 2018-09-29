Kendisini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandırdı! O şüpheli kıskıvrak yakalandı

KENDİSİNİ VALİ OLARAK TANITTI

Bartın'da ve aynı zamanda ülkemizdeki diğer illerdeki şirket sahiplerini ve işadamlarını Vali ve Özel Kalem Müdürü'nün ismini kullanarak kendisini Bartın Valisi gibi tanıtıp tekerlekli sandalye vb. sebeplerle iş adamlarından para talep eden S.V. takibe alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Aldığı parayı başka bir ildeki hesabına aktardığı tespit edilen şüpheli S.V., Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorum'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.V.'nin Isparta, Rize, Nevşehir'in aralarında bulunduğu başka illerde de aynı yöntemi kullanarak benzer olaylar gerçekleştiremeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli ve irtibatlı olduğu şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.