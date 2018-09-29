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Kendisini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandırdı! O şüpheli kıskıvrak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş adamlarını arayarak valinin ve özel kalem müdürünün adını kullanıp tekerlekli sandalye vb. sebeplerle para talep eden şüpheli S.V. ’da yakalandı. Şüphelinin aynı yöntemi kullanarak birçok ilde benzer dolandırıcılıklara teşebbüs ettiği öğrenildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılara yönelik yürütülen çalışma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 17:07
Kendisini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandırdı! O şüpheli kıskıvrak yakalandı

KENDİSİNİ VALİ OLARAK TANITTI

'da ve aynı zamanda ülkemizdeki diğer illerdeki şirket sahiplerini ve işadamlarını Vali ve Özel Kalem Müdürü'nün ismini kullanarak kendisini Bartın Valisi gibi tanıtıp tekerlekli sandalye vb. sebeplerle iş adamlarından para talep eden S.V. takibe alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Aldığı parayı başka bir ildeki hesabına aktardığı tespit edilen şüpheli S.V., Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.V.'nin , , 'in aralarında bulunduğu başka illerde de aynı yöntemi kullanarak benzer olaylar gerçekleştiremeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli ve irtibatlı olduğu şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Kendisini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandırdı! O şüpheli kıskıvrak yakalandı
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