Koltuk nasıl silinir? Koltuk temizliği nasıl yapılır? İşte yanıtı

Koltuklar, birçoğumuzun evlerinde önemli yer tutar. Dizaynlarından yumuşaklıklarına kadar birçok özelliğine dikkat ettiğimiz koltuklar, evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz nesnelerdendir. Gerek günün yorgunluğunu atmak için uzandığımız, gerekse televizyon seyretmek için oturduğumuz koltukların temizliği de oldukça önemlidir. Ev içinde dolaşan tozlar ve çeşitli durumlar koltukların aralarına girerek pisletmelerine neden olmaktadır. Hele hele açık renkli koltuklarda bu kirlilik durumları hemen göze çarpar ve evimize gelen misafirlere karşı kötü bir görüntü oluşturur. Bunun yanında doğrudan güneş ışığı alan koltukların derisi de normalinden daha çabuk yıpranmaktadır.

Koltuklarımızın temizliği bizler için önemlidir. Koltuk temizliği için profesyonel şirketlerden yardım alınabileceği gibi evde basit yöntemlerle de bu işlemler gerçekleştirebilir. Eğer maddi imkanınız yeterli ise koltuk temizleme için profesyonel şirketlerden yardım almanız en doğrusu olacaktır. Tıpkı halı yıkama dükkanlarına halıları bıraktığınız gibi… Eğer koltuğunuzu bırakmaya güvenmiyorsanız veyahut ücret size pahalı geldiyse evde de koltuk temizleme işlemlerini yapabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz haberimizde, koltuk nasıl silinir? Sorusuna yanıt ararken koltuk temizliği hakkında detaylara yer verdik. İşte koltuk temizleme hakkında merak ettikleriniz!

KOLTUK NASIL SİLİNİR? EVDE KOLTUK TEMİZLEME

Koltuk temizlemeye başlamadan önce, koltuğunuzun hangi malzemeden yapıldığının bilincinde olun ve mümkünse aldığınız koltuğa ilişkin koltuk temizleme talimatını okuyun. Zira, bu süreçte kullanabileceğiniz yanlış deterjan veya malzeme koltuklarınıza geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Koltuk temizleme işlemini şu şekilde yapabilirsiniz:

Ilık su dolu bir kap içerisine arap sabununu veya beyaz sabun koyun,

Silerken kullanacağınız bir orlon ya da lifi kaba sokun,

Ardından temizleyeceğiniz koltuğu yıpratmayacak şekilde güzelce ovalayın,

Silme işlemi bittikten sonra durulama işlemine geçin,

Durularken soğuk su dolu bir kaba az yumuşatıcı koyun ki hem yumuşatsın hem temiz bir koku versin.

Çıkarılabilir koltuk kılıflarınız varsa makinaya atarak yıkayabilirsiniz.