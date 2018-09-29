Ekiplerin yaptıkları takip sonucu, masaj salonundan çıkan Suriye uyruklu O.A. ve K.D'nin masaj salonunda fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yeri sahibi T.U, kardeşi K.U. ve F.S. ile masöz olarak çalışan S.Y, G.Y.S. ve M.K. gözaltına alındı. Masöz olarak çalışanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AYNI SUÇTAN 8 KAYIT

Diğer zanlılar da emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, K.U. ve F.S, savcılık aşamasında serbest kaldı. Aynı suçtan 8 kaydı olduğu belirlenen T.U. da sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.