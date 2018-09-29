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'den uyarısı! nasıl olacak? Sağanak yağışlar...

'den ülke geneline ilişkin uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı bölümünde yaşanan kasırga, sağanak yağmur gibi olaylar dolayısıyla son dakika hava durumu uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmini değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile , Denizli, Manisa, Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul hava durumu ise, gün içinde yer yer az ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise sağanak yağışlı 27 derece gözüküyor. İşte Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporları!

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 10:02
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağışlar...

Genel Müdürlüğü'nden uyarısı geldi! Ülkenin batı bölümünde etkisini gösteren sağanak yağışlar ve fırtına alarmı sonrasında, milyonlarca birey 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arar oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, ülke geneline ilişkin son hava durumu tahmin raporlarını sabah saatlerinde duyurdu. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU DUYURUSU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile , Denizli, Manisa, Isparta, Burdur çevreleri Antalyalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumuna ilişkin diğer detaylar için ilerleyiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağışlar...
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