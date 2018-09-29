Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağışlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi! Ülkenin batı bölümünde etkisini gösteren sağanak yağışlar ve fırtına alarmı sonrasında, milyonlarca birey 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arar oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, ülke geneline ilişkin son hava durumu tahmin raporlarını sabah saatlerinde duyurdu. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU DUYURUSU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Denizli, Manisa, Isparta, Burdur çevreleri Antalyalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumuna ilişkin diğer detaylar için ilerleyiniz.