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Pasaport kontrolünden çıkan Belçikalı turist aile, karşısında protokolü görünce şaşkına döndü

Türkiye'nin ilk ve tek viyadüklü havalimanı olma özelliğine sahip Gazipaşa Alanya Havalimanı, sezon başında koyduğu 1 milyon yolcu hedefine ulaştı. Gişede işlem yapan 1 milyonuncu yolcu Belçikalı bir çift oldu. Eyer Christine Mathilde ve De Bruyn Wim çifti pasaport kontrolünün ardından gişeden çıktığında karşısında havalimanı yetkililerini buldu. 1 milyonuncu yolcu olduğunu öğrenen çift ne diyeceğini bilemedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 15:25
Pasaport kontrolünden çıkan Belçikalı turist aile, karşısında protokolü görünce şaşkına döndü

Hollanda'nın Transavia Havayollarına ait uçak 180 yolcusu ile saat 12.20'de Gazipaşa Alanya Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen ve hiçbir şeyden habersiz olan yolcular pasaport kontrolü için gişeye yaklaştı. Gişede işlem yapan 1 milyonuncu yolcu Belçikalı bir çift oldu. Eyer Christine Mathilde ve De Bruyn Wim çifti pasaport kontrolünün ardından gişeden çıktığında karşısında havalimanı yetkililerini buldu. 1 milyonuncu yolcu olduğunu öğrenen çift ne diyeceğini bilemedi.

Tören için hazırlanan standa çağrılan çifte Gazipaşa Belediyesi ve Havalimanı yönetimi çeşitli hediyeler takdim etti. Şanslı çifte konaklama tesisleri ve turizmciler ise bedava tatil ve hediye çeki hediye etti.

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Pasaport kontrolünden çıkan Belçikalı turist aile, karşısında protokolü görünce şaşkına döndü
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