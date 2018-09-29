Spor ayakkabı nasıl temizlenir? Spor ayakkabı temizleme yöntemleri

Evden işe, okula ya da gün içinde çeşitli yerlere gittiğimiz sırada kullandığımız ayakkabıların rahatlığı bizler için oldukça önemlidir. Birçoğumuz da buna çare olarak spor ayakkabı kullanırız. Spor ayakkabıların bize sunduğu rahatlık bizi cezbeder ve bu yüzden onları tercih ederiz. Spor ayakkabılarımız da yoğun kullanıma paralel olarak leke ya da kirlerle kaplanabilir. Oluşan bu çirkin görüntüyü gidermek ve ayakkabımızı daha uzun süreli kullanmak için temizleriz.

Kirlenen, tozla kaplanan spor ayakkabıyı temizlemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Ayakkabının yapısına göre temizleme yöntemleri değişebilmektedir; çünkü her ayakkabının yapıldığı malzeme farklılık göstermektedir. Peki, bizler için bu kadar önemli olan spor ayakkabılarımızı nasıl temizlemeliyiz? Sizler için derlediğimiz haberimizde, birçoğumuz için oldukça önemli olan spor ayakkabı temizleme yollarına değindik. İşte spor ayakkabı temizleme yöntemleri!

SPOR AYAKKABI NASIL TEMİZLENİR?

Spor ayakkabı temizliğine geçmeden önce ayakkabınız altında gazete veya benzer şekilde büyük bir bez olduğu düz zemine koyun. Zira ayakkabınız temizliği sırasında etrafın kirlenmesini istemezsiniz.

Ayakkabılarınızın bağcığını dikkatlice çıkarın ve bağcıklardan ayakkabınızı arındırın. Böylece ayakkabının her yerine hakim olarak daha dikkatli bir temizlik yapabilirsiniz.

Bir kabın içine su ve sabun doldurarak sabunlu su yapın. Ardından kullanmadığınız bir diş fırçasını alın. Ayakkabıyı da bu süre zarfında elinize alın. Diş fırçasını sabunlu suya batırın ve yavaşça ayakkabınızı ovun. Özellikle bu ovma işlemini lekelere doğru yapın.

Sabunlu su genel olarak spor ayakkabı lekelerini geçirse de bazı durumlarda yeterli olmayabiliyor. Açık renkli ya da beyaz spor ayakkabılarınızdaki zorlu lekeleri asetona batırılmış fırça ile de ovalayabilirsiniz. Uçucu madde olan aseton, lekenin giderilmesinde yararlı olacaktır.

Temizleme işleminden sonra sabundan arındırmak için temiz su ile nemlendirdiğiniz renk vermeyecek bir bez kullanabilirsiniz. Spor ayakkabıların özellikle lastik kısımlarının lekeleri oldukça zor çıkar. Bu nedenle renk bırakacak bir bezi kullanmanız kalıcı lekelere neden olabilir.

Spor ayakkabınızın temizleme işlemi bittiğinde kurumaya bırakın. Kurumadan önce ayakkabınızı kullanmamanızı tavsiye ediyoruz.

UYARI!

Her spor ayakkabı çamaşır makinasında yıkamaya elverişli olmayabiliyor. Ayakkabınızın yapısına göre bu yöntemi de kullanabilirsiniz; ancak dikkatli olmanızda yarar var.