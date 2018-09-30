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Düğününe 2 gün kala feci şekilde can verdi!

'te düğününe 2 gün kala 8'inci kattan düşen genç yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 10:35
Düğününe 2 gün kala feci şekilde can verdi!

İddiaya göre, merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'nde bir apartmanın 8'inci katında yaşayan Veli Kalkan (27), hava almak için balkona çıktı. Kalkan, bir süre sonra dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalkan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Veli Kalkan'ın Nurdağı ilçesi İçerisu Mahallesi'nde kınasının olduğu ve 1 Ekim'de de düğününün yapılacağı öğrenildi.

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Düğününe 2 gün kala feci şekilde can verdi!
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