Huzur dolu dini sözler! 2018 En güzel ve etkileyici İslami sözler

Bayramlar, kandiller ya da diğer dini günlerde islami sözler sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yer alıyor. Okuduğunuzda huzur bulacağınız ve başkalarının da görmesini isteyebileceğiniz tüm islami sözleri bir arada derledik. Siz de dini sözler başlıklı haberimizden tüm seçeneklere ulaşabilirsiniz. Whatsapp, Facebook ve Instagram hesabınızda kolaylıkla kopyalama işlemini yaparak paylaşabilirsiniz. İşte en güzel ve 2018 dini sözler…

DİNİ SÖZLER 2018

Tek kurtuluşumuzun Duam. Seni yüreğimden dilime düşürene hamd olsun

Belki de ezan dünyayı Ez Rabbini an demekti.

Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse o vardır.

Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.

Allah bir kulu severse yalvarmasını dinlemek için onu sıkıntı verir.

Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.

Sizin davranışlarınıza bakıp da müslümanlığa özenen kimseler yoksa imanınızı gözden geçirin.

Ey toprak Rabbim benden razı olana dek bana sarılma.

Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.

İSLAMİ SÖZLER

Âdemoğlu, Allah'ı hayır ile zikretmeden geçirdiği her andan dolayı kıyamet günü mutlaka üzüntü duyar. (Hadîs-i Şerif)

Vatan toprağının sınırlarını bir gün beklemek, bir ayı nafile oruç ve ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. (Hadîs-i Şerif)

Ölüm, insan için bir kıyamettir. Kim ölmüşse onun kıyameti kopmuş demektir. (Hadîs-i Şerif)

Bütün insanlar hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlısı ise çokça tevbe edenlerdir. (Hadîs-i Şerif)

Fitneler ortaya çıktığı zaman oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır. (Hadîs-i Şerif)

Ashabımı sevin. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız kurtulursunuz. (Hadîs-i Şerif)

Gıybetin kulun sevaplarını bitirmesi, ateşin kuru odunu bitirmesinden daha çabuktur. (Hadîs-i Şerif)

Gıybet edeni dinleyen de o gıybetin günahına ortaktır. (Hadîs-i Şerif)

Hâkim hükmünde zulmetmediği müddetçe Allah'ın yardımı hâkim ile beraberdir. Fakat zulümde bulundu mu Allah ondan yardımını keser, ona şeytan musallat olur. (Hadîs-i Şerif)

Sakın gurura kapılmayın! Topraktan yaratılan ve yine toprak olacak ve bugün diri ise yarın ölecek bir mahlûkun gurur nesine? (Hz. Ebû Bekir)

Bir millet Allah yolunda cihadı terk ettiği zaman zillete düşer. Bir toplulukta aşırı kavmiyetçilik olduğunda da onlara bela gelir. (Hz. Ebû Bekir)

Gerçek mücahid, nefsinin arzularına karşı gelebilen ve haramlardan korunandır. Bilin ki din, ciddiyet ve samimiyettir. (Hz. Ömer)

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. (Hz. Ömer)

Günah işlemediğimiz günler bizim bayramımızdır. (Hz. Ali)

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali)

Bir işi gösteriş için yapma, utandığın için de bırakma! (Hz. Ali)